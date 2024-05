Fondi Fsc a Sicilia, Schifani “Accordo da 6,8 miliardi”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi sottoscriviamo” un accordo da “6,8 miliardi: detratti gli 1,3 miliardi che abbiamo destinato al Ponte sullo stretto, che abbiamo fortemente voluto, arriviamo ad un’intesa forte, che guarda allo sviluppo, un’intesa che guarda in

particolar modo alla competitività delle imprese. Sono previsti dal fondo di coesione 480 milioni per lo sviluppo dell’attività produttive e, all’interno, una misura di 100 milioni che guarda al miglioramento delle aree industriali”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, durante la cerimonia per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Siciliana al teatro Massimo di Palermo. Al raggiungimento dell’accordo ha dato il suo contributo anche CDP che ha sostenuto la Regione Siciliana nella definizione della programmazione riguardante i Fondi di sviluppo e coesione 2021-2027. Supporto che CDP potrà continuare a offrire anche nelle fasi successive.

xi2/mgg/mrv (fonte video: Palazzo Chigi)

© Riproduzione riservata