‘Sportello di quartiere per almeno 16 ore, con vigile e volontari. Il bando del commercio 4.0 per rilanciare l’attività imprenditoriale sia in centro che nelle periferie. Censimento degli immobili di proprietà comunale per la locazione agevolata e riassetto modalità di assegnazione dei medesimi.’

Sono alcuni dei punti del programma della lista “Giovetti – Sicurezza e buonsenso per Cremona”, che hanno illustrato domenica mattina al quartiere Zaist. Nei giorni scorsi i ‘giovettiani’ hanno fatto tappa al quartiere Po, in zona Cristo Re, mentre nei prossimi saranno presenti sia in piazza Fiume, sia alla Cava ed in altre zone della periferia cittadina. ‘Siamo attenti a tutte le realtà e stiamo ascoltando tante persone – sottolinea il candidato sindaco Ferruccio Giovetti- le nostre idee di buonsenso sono ben radicate nelle esigenze della città, per la sua rinascita.’

