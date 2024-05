Bilancio positivo per la nona edizione de L’Agro ai giovani, evento promosso a Cremona da Agropolis Onlus per raccogliere fondi a sostegno delle attività rivolte ai disabili e alle loro famiglie organizzate dalla Cooperativa Sociale a Cascina Marasco. Proprio l’aia ha ospitato nel weekend le due serate di festa che hanno registrato il tutto esaurito, come racconta il volontario Gianaldo Tavella.

Hanno partecipato in particolare i giovani ma anche adulti e bambini, per una manifestazione inclusiva all’insegna del divertimento: riaperte le cucine dopo la ristrutturazione, con un gustoso menu che ha portato in tavola il pane prodotto a Cascina Marasco; attiva un’area giochi fra tiri al canestro e quiz gastronomici; allestito inoltre un maxischermo per seguire il match Cremonese-Catanzaro e naturalmente il palcoscenico dove si sono alternati gruppi musicali quali Tuculiani e The Marshall Plan poi deejay noti fra cui Andrea&Michele e GiorgioG che hanno fatto scatenare il pubblico.

Tutto questo è stato reso possibile dalla presenza di un’affiatata squadra di volontari, soprattutto giovani. Se per il decennale de L’Agro ai giovani bisognerà attendere la prossima primavera, una serata speciale è invece prevista già a fine estate.

Il servizio di Federica Priori

