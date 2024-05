“Maggio 1974 fra speranza e dolore”, questo il titolo della conferenza che Fabrizio Superti terrà il 28 maggio 2024 alle ore 16 in Archivio di Stato di Cremona, via Antica Porta Tintoria 2.

Il maggio del 1974 rappresentò una cesura storica di particolare rilievo nella storia del dopoguerra. Il referendum sul divorzio, il primo effettuato dopo la consultazione istituzionale del ’46, contrapponeva in maniera radicale i due schieramenti in campo, che riflettevano in maniera plastica le diverse interpretazioni e letture di una società in rapida evoluzione.

Il significato di quel responso elettorale andava ben oltre gli aspetti tecnico giuridici legati ai rapporti coniugali e finì per determinare una svolta epocale di rara intensità. A pochi giorni dal referendum un episodio di barbara violenza interessava la vicina città di Brescia dove, in occasione di una manifestazione antifascista, l’esplosione di un ordigno provocò numerose vittime e feriti: un episodio assai complesso, che si inseriva nella difficile ‘stagione della tensione’.

I due fatti menzionati saranno analizzati sia con un inquadramento generale sia dando particolare rilievo alle dinamiche proprie dell’ambito cremonese: una lettura ricavata dallo spoglio della stampa dell’epoca, del materiale desecretato della Questura di Cremona e da una preziosa testimonianza raccolta dall’unico cremonese rimasto ferito in seguito ai fatti di piazza della Loggia.

