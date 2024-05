Si è insediata questa mattina in Prefettura la Cabina di coordinamento per il monitoraggio, su base provinciale, degli interventi del PNRR e per l’attività di supporto agli enti locali, prevista dalla legge 29 aprile 2024, n°56.

La struttura è presieduta a livello locale dal Prefetto Corrado Conforto Galli; collegate da remoto tutte le Prefetture, oltre alla sede principale della Cabina presso la Prefettura di Roma presieduta dalla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Presenti anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto.

Per Cremona hanno partecipato il Presidente della Provincia Mirko Signoroni, il Vice Sindaco del comune di Cremona Andrea Virgilio, il Vice sindaco del comune di Crema, il Vice Sindaco del comune di Casalmaggiore, un rappresentante dell’UTR Val Padana e, collegato da remoto, il rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato referente per la regione Lombardia.

La Cabina svolgerà funzioni di monitoraggio e supporto all’attuazione degli interventi del PNRR già in atto. Con la sua istituzione è stato dato avvio all’attività connessa all’agevolazione, a livello territoriale, dell’espletamento degli adempimenti da parte dei soggetti attuatori.

In particolare, il suo compitosarà quello di creare una maggiore sinergia tra scadenze e adempimenti connessi all’attuazione degli interventi del PNRR con le esigenze specifiche e le eventuali criticità operative che dovessero emergere dal territorio.

