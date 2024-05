Mercoledì 29 maggio alle 18.30 si svolgerà un’iniziativa pubblica organizzata dalla lista “Cremona sei Tu” a sostegno di Andrea Virgilio, per parlare di sicurezza e coesione sociale. La scelta del luogo di svolgimento non è casuale: Piazza Mons. Enrico Assi, la piazzetta “in zona Famila” a ridosso del Parco Rita Levi Montalcini, spesso oggetto di dibattito politico in città.

“Incontriamo i cittadini in un luogo importante ” – spiega in una nota il coordinatore della lista Cremona sei Tu, Santo Canale – “Il programma del nostro candidato sindaco è ben dettagliato ma è fondamentale anche il contributo dei cittadini che vivono sulla pelle le criticità del quartiere: mercoledì li incontreremo e raccoglieremo le loro richieste, impegnandoci a dare risposta alle loro necessità per vivere al meglio il quartiere.”

Oltre al candidato sindaco Andrea Virgilio, interverranno gli assessori alla Sicurezza di Brescia, Valter Muchetti, e Bergamo, Sergio Gandi, il capolista Luciano Pizzetti e la Presidente della Coop. Sociale Nazareth Giuseppina Biaggi, quest’ultima per parlare di coesione sociale, elemento che non è possibile ignorare quando si parla di sicurezza nel contesto urbano di ogni città.

“In questa campagna elettorale il tema sicurezza è senza dubbio protagonista, ma protagonista è anche la strumentalizzazione propagandistica. La destra attacca incessantemente, evidenziando carenze e mancanza di iniziativa politica da parte del centrosinistra ma volutamente dimentica che è stata proprio Regione Lombardia ha tagliare i fondi per la sicurezza nelle città di circa il 40%. Nel mese di maggio, nuovamente, è stato chiesto al Presidente Fontana di reintegrare quanto prima i fondi agli enti locali, ma il diniego è stato totale”.

© Riproduzione riservata