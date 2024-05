L’attuale sindaca di Grumello Cremonese Marilena Visigalli ha deciso di ricandidarsi con un gruppo in parte rinnovato “per portare a termine un percorso già iniziato ed in gran parte completato e che, insieme, vorremmo proseguire e ampliare, convinti che le conoscenze e le competenze apprese in questi anni debbano essere condivise e confrontate con chi ha dimostrato la volontà di impegnarsi per il nostro paese, valorizzando le nuove generazioni”.

“Il nostro operato”, scrive la sindaca in una nota, “è stato caratterizzato dall’ascolto, l’aiuto, l’imparzialità e il rispetto di tutti i cittadini; con trasparenza ed equilibrio, abbiamo sempre coltivato e condiviso il valore della collaborazione ed il supporto in tutte le sue espressioni. Abbiamo partecipato e ci sono stati aggiudicati bandi statali e regionali, permettendoci di mantenere un bilancio comunale solido e virtuoso.

Abbiamo riqualificato l’impianto di illuminazione pubblica ed eseguito interventi su edifici comunali: scuole, palestra, campo sportivo, per migliorarne l’utilizzo e conseguire l’obiettivo del risparmio energetico.

Abbiamo realizzato interventi di manutenzione della viabilità comunale; siamo intervenuti sul ripristino ambientale, con nuove piantumazioni, messa a norma dei parchi giochi e nuove installazioni.

Abbiamo perseguito la difesa del territorio opponendoci con ogni mezzo legale e tecnico al suo improprio utilizzo.

Non abbiamo mai fatto mancare il nostro impegno e un fattivo supporto alla scuola, ai giovani ed allo sport, impegnandoci, con il supporto della dirigente, per il mantenimento delle sedi scolastiche.

E’ stato dato maggior impulso ed opportunità all’offerta della Biblioteca facendone un punto di riferimento per tutta la cittadinanza.

Sull’assistenza e le associazioni di volontariato il nostro impegno è stato massimo, aderendo a progetti per il benessere e la tutela delle persone anziane e più fragili. Durante l’emergenza della pandemia Covid-19 siamo sempre stati presenti e non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto sociale, economico e medico alla popolazione.

Alcune opere sono già state approvate e sono in attesa di essere eseguite, da qui ripartiamo con il nostro programma, che è consultabile sul nostro sito e verrà presto distribuito alla cittadinanza.

I caposaldi del nostro programma ripercorrono ancora i nostri valori: di aiuto, imparzialità, rispetto e collaborazione con tutti i cittadini, un’ulteriore adeguamento strutturale ed innovativo del paese per renderlo sempre più fruibile ea accattivante.

Un paese che, nonostante le dimensioni ridotte, offra i servizi e la vivibilità che desideriamo”.

