(Adnkronos) – Un’auto, guidata da un uomo di 86 anni, ha travolto un ragazzo di 12 anni che era in bici in via del casale Agostinelli, a Roma. Il giovane è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale Gemelli. L’incidente è avvenuto verso le 17.30. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale del 7 Gruppo Tuscolano per i rilievi.