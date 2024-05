Catastrofi naturali, in Italia scarsa domanda protezione assicurativa

MILANO (ITALPRESS) – “Con Insurance Protection Gap si misura quanta parte delle perdite generate da una catastrofe naturale non verrà ristorato da un risarcimento assicurativo. E’ un dato rilevante per tutta l’Europa, e in particolare per l’Italia che è un Paese fragile dal punto di vista idrogeologico”. A dirlo Martina Bignami, Capo del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ospite di Focus ESG, format tv dell’Italpress.

