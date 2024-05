Nell’area demaniale del comune di Formigara, sulle sponde del fiume Adda, giace una draga in disuso da oltre vent’anni. Questa imbarcazione, di proprietà di un imprenditore parmense, è rimasta ancorata al suo posto per decenni, ma recentemente, per le abbondanti piogge che hanno provocato un innalzamento del livello del fiume, l’imbarcazione si è spostata verso la parte asciutta dell’area.

Non è la prima volta che accede, ma questa volta è stato necessario un intervento per la messa in sicurezza. Il proprietario, nelle ultime ore, ha provveduto a riposizionarla correttamente. Oltre ai problemi di stabilità, la draga suscita preoccupazioni anche dal punto di vista ambientale. In seguito alla segnalazione di un odore acre e alla comparsa di alcune chiazze sospette nell’acqua vicino all’imbarcazione, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, dell’Arpa, dell’Ats e della protezione civile che hanno effettuato tutti i controlli necessari per valutare eventuali rischi ambientali.

Anche le incursioni segnalate hanno sollevato ulteriori preoccupazioni tra i cittadini di Formigara, sia per la sicurezza pubblica sia per la possibilità di ulteriori danni ambientali. L’idea di un possibile recupero della draga è stata ormai abbandonata dal proprietario, e l’ipotesi più accreditata è che entro l’anno la draga venga smantellata.

