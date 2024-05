Kate Middleton sta meglio, vista fuori casa con i suoi familiari

(Adnkronos) –

Kate Middleton è stata avvistata alcuni giorni fa in giro con la famiglia. Una notizia che incoraggia i sudditi britannici all’ottimismo circa lo stato di salute della principessa del Galles, mentre prosegue il suo ciclo di chemioterapia preventiva. Alcune fonti non ufficiali parlano adesso della possibilità che Kate torni agli impegni ufficiali ad autunno, anche se il Palazzo e gli addetti ai lavori reali hanno voluto sottolineare che non è stata ancora pianificata alcuna data precisa. Secondo Vanity Fair, la consorte di William è addirittura giunta a un punto di svolta della sua terapia e si sente molto meglio.

“È stato un grande sollievo sapere che tollera il farmaco e che in realtà sta molto meglio”, scrive il magazine. “E’ chiaro che Kate non ha fretta di tornare al lavoro e rimane concentrata sul recupero. È stato, ovviamente, un periodo molto impegnativo e preoccupante. Tutti si sono stretti attorno a lei: William, i suoi genitori, sua sorella e suo fratello. Non esiste una tempistica e certamente non c’è fretta. Sarà quando si sentirà pronta e quando riceverà il via libera dal suo team medico. Ma tornerà al lavoro al 100%, su questo non ci sono dubbi”.

La principessa Kate non partecipa ad un impegno pubblico ufficiale dal giorno di Natale, ricorda Vanity Fair. Si ritiene che la sua lunga assenza dai riflettori sia uno dei motivi per cui ha voluto dare la notizia del suo cancro tramite un videomessaggio. Secondo gli addetti ai lavori, Kate voleva che la gente vedesse che stava bene.