Don Dante Carraro, direttore di “Medici con l’Africa Cuamm“, è stato ospite a “Di primo mattino”, il programma di Cremona1 condotto da Simone Bacchetta.

L’Associazione Cuamm (Medici con l’Africa Cuamm) è un’organizzazione non governativa italiana impegnata dal 1950 nella promozione e tutela della salute delle popolazioni africane. Fornisce assistenza sanitaria, forma operatori locali e sviluppa progetti di cooperazione in diversi paesi africani.

Don Dante, che ha raccontato la sua attività di padre missionario, sarà a Cremona il 6 giugno per presentare il libro “Africa, andata e ritorno”, in cui trenta volontari di Cuamm – dalle provenienze e dalle aspirazioni più disparate – raccontano in formato epistolare la propria esperienza. Sono lettere che parlano di viaggi importanti, che disegnano traiettorie, tutte diverse, di andate e ritorni.

Da un piccolo paese della provincia sarda o veneta, dalle grandi città di Roma e Milano, fino al più sperduto villaggio in Uganda, in Sud Sudan o in Mozambico. In tutti questi viaggi, l’Africa smette di essere poco più di un luogo comune e brilla nel prisma delle sue differenze culturali e regionali. Nel racconto sincero e a tratti duro dei giovani volontari a volte la distanza di opportunità e risorse appare difficile da colmare, eppure ogni giorno si possono spalancare spazi di incontro e di condivisione. Succede a chi ha raccolto l’appello di partire per curare i più fragili. Perché il cambiamento è possibile sempre.

