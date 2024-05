Cosper, Gruppo Gamma, Meraki, socie del Consorzio Sol.Co Cremona, e Il Cortile, non socia, sono le cooperative protagoniste della proposta unitaria dei centri estivi Solco Young, che torna anche quest’anno nell’ambito di SolcoCrEdu, incubatore delle progettualità dedicate ai minori e contro la povertà educativa.

Per l’estate 2024, sono sei le sedi dei centri estivi: scuola per l’infanzia Sant’Abbondio e Centro Ragazzi Iride itinerante con uscite in bicicletta per la città (Cosper), centro sportivo San Zeno e il Parco delle Colonie Padane con il Parco Avventura (Gamma), centro sportivo Cral Asc di via Postumia (Meraki) e Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata (Il Cortile). Le proposte dureranno tutta l’estate, nel periodo di chiusura delle scuole, dal 10 giugno al 6 settembre, esclusa la settimana dal 12 al 18 agosto.

È 500 il totale dei posti disponibili per bambini e bambine e ragazzi e ragazze tra i 3 e i 16 anni, seguiti da 30 educatori, 14 istruttori sportivi, 4 coordinatori e 9 volontari del Servizio Civile Universale. Una proposta di animazione, educazione e crescita che mette al centro i valori del Consorzio: qualità del servizio e particolare attenzione ai più fragili.

Anche quest’anno, il progetto Solco Young ha partecipato e vinto la manifestazione di interesse promossa dal Comune di Cremona e, grazie al contributo messo a disposizione dell’ente, i centri estivi prevedono tariffe calmierate per i residenti a Cremona.

“Le Cooperative che gestiscono la proposta estiva e che condividono la più ampia progettualità di SolcoCrEdu – è la dichiarazione di Davide Longhi, Presidente del Consorzio Sol.Co e di Paola Merlini, Consigliere con delega Minori – hanno una pluriennale esperienza nell’ambito dell’educazione dei minori e dell’accompagnamento delle loro famiglie. Questo capitale conoscitivo e professionale si pone a garanzia dell’offerta Solco Young, pensata e realizzata in estate, proprio per la peculiarità di questo periodo dell’anno. Infatti, nel tempo lasciato libero da impegni scolastici, le famiglie esprimono sia un’esigenza di conciliazione dei tempi di vita e lavoro sia un bisogno di occupare il tempo in modo sano, stimolante e protetto. Il forte radicamento nel territorio, le alleanze con i Centri sportivi della città nonché la sinergia con le scuole per la messa a disposizione di spazi e strutture, ha permesso di mantenere e consolidare la filiera dei servizi estivi, in continuità, per molte famiglie, con le proposte dell’anno, sia di presidi educativi ed animativi sia di scuole paritarie per l’infanzia”.

