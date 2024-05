Ha fatto tappa a Cremona la Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, Patrizia Baffi, candidata alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Nord-Ovest col partito di Giorgia Meloni.

La visita elettorale è iniziata con l’incontro tra Baffi e il candidato sindaco del centrodestra a Cremona, Alessandro Portesani. Accolta presso il point elettorale del centrodestra a Cremona in Piazza Roma, dal Consigliere Regionale e provinciale di FDI Marcello Ventura e da Ilaria Rita Giordano candidata in Fratelli d’Italia a Cremona per le elezioni amministrative: focus della serata la sanità.

Le due candidate hanno fatto il punto su alcuni aspetti riguardanti il mondo della sanità. Secondo Giordano è fondamentale il potenziamento della medicina territoriale e di prossimità puntando sull’integrazione ospedale e territorio nonché sulla continuità di cura tra ospedale e territorio. Baffi ha sottolineato la centralità del paziente cronico all’interno del sistema sanitario regionale, evidenziando l’importanza di potenziare i percorsi di presa in carico. Infine, Giordano ha parlato dell’importanza della casa come luogo di cura, dove però, è necessaria l’organizzazione di servizi sociosanitari personalizzati e di qualità.

Baffi ha anche posto poi l’accento sulla sua candidatura alle imminenti elezioni europee, rimarcando lo spirito di servizio verso Fratelli d’Italia che sta caratterizzando la sua corsa per Bruxelles. Sicuramente, per la consigliera lodigiana, è fondamentale che le istituzioni ascoltino i cittadini affinché si possa realizzare una filiera amministrativa solida capace di fruttare risultati importanti per la comunità. Inoltre, promette grande attenzione anche alle tematiche relative all’agricoltura oltreché a quelle sanità, nel caso di elezione all’europarlamento.

© Riproduzione riservata