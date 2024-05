E’ in partenza una nutrita delegazione cremonese per i campionati nazionali di baskin (quinta edizione) che si terranno a Lucca e Capannori dal venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. Al tavolo molti ufficiali di campo cremonesi, così pure cremonese è Giacomo Guarneri che è stato designato ad arbitrare.

Partirà da Cremona anche il responsabile della Commissione Tecnica Francesco Longhi insieme ad altri commissari. Una importante parte nell’organizzazione dell’evento è stata portata avanti anche dal responsabile nazionale Antonio Cigoli che, confrontandosi con il Consigliere toscano Gianluca Orsi, ha pianificato la tre giorni che coinvolge 160 partecipanti oltre allo staff tecnico e allo staff organizzativo.

Tra le 8 squadre partecipanti anche la Teambaskin di coach Ruscelli che si è assicurata un posto vincendo entrambe le partite nell’interregionale di Montecchio Maggiore due settimane fa. La tre giorni vede già venerdì il confronto di tutte le squadre nella prima partita, la serata sarà poi un momento di festa per tutti i partecipanti.

Le gare andranno avanti nella giornata di sabato e domenica alle 9.30 la finale per il terzo posto e alle 11.15 la finalissima che verrà trasmessa in streaming sui siti ufficiali del baskin. L’evento rientra nel progetto “Generare Inclusione” finanziato dal Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le 8 squadre partecipanti:

Zio Pino Udine (Friuli Venezia Giulia)

BASKET 2000 REGGIO EMILIA (Emilia Romagna)

BEARS ISOLA VICENTINA (Veneto)

POLISPORTIVA BAGNATICA BERGAMO (Lombardia)

ISCHIA BASKIN (Campania)

KA BOOOM PESARO (Marche)

BASKIN CIUFF BORGOMANERO (Piemonte)

TEAMBASKIN CREMONA (Lombardia)

