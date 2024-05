I Carabinieri della Stazione di Robecco d’Oglio hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di droghe un uomo di 28 anni, con precedenti di polizia a carico, con contestuale ritiro della sua patente di guida.

La sera del 29 maggio, verso le 20.00, una pattuglia della Stazione di Robecco, nel corso del normale servizio di controllo del territorio, sulla SP 65, nel comune di Olmeneta, ha notato un’auto con una sola persona a bordo. I militari hanno deciso di controllare il mezzo e hanno intimato l’alt. Quando il veicolo si è fermato, hanno identificato il conducente che era nervoso senza nessun apparente motivo. E’ stato perquisito ed è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane, uno contenente 0,4 grammi di eroina e uno 0,2 grammi di cocaina. Gli stupefacenti, per uso personale, sono stati sequestrati e il 28enne è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di droghe. Nei suoi confronti, quale conducente del veicolo, i militari hanno anche immediatamente ritirato la patente di guida come previsto dalla specifica norma di legge.

