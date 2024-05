Stasera, giovedì 30 maggio, il secondo concerto per l’Accademia Stauffer condividere con la città il cammino intrapreso dagli allievi dei corsi di alto perfezionamento dedicati agli archi attraverso concerti intitolati “Omaggio a Cremona” aperti al pubblico nei quali i giovani artisti si esibiscono insieme ai loro Maestri in una fruttuosa esperienza di emozioni in musica. I Maestri Salvatore Accardo, Antonio Meneses e gli Allievi interpreteranno due capolavori del classicismo viennese e del romanticismo francese, il Quartetto con Pianoforte no. 2 di Wolfgang Amadeus Mozart e il Quintetto di César Franck.

Gli eventi si svolgeranno ad ingresso gratuito previa prenotazione sulla piattaforma Eventbrite, fino ad esaurimento posti.

Prenotazione biglietti: https://stauffer.eventbrite.com

