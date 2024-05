Onu, iraniani espatriati contestano la commemorazione di Raisi

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un gruppo di iraniani espatriati ha manifestato fuori dal Palazzo di Vetro contro la commemorazione in Assemblea Generale del presidente Ebrahim Raisi, morto in un incidente di elicottero il 19 maggio. Oltre a striscioni e slogan, anche dei furgoni dotati di maxischermi che mostravano i crimini di Raisi contro i diritti umani. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite si riunisce tradizionalmente per rendere omaggio a qualsiasi leader mondiale che era un capo di Stato in carica al momento della sua morte, ma nel caso di Raisi sono state inevitabili le polemiche.

sat/gsl (Video di Stefano Vaccara)