Sequestrate sigarette di contrabbando, un arresto nel Napoletano

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di un intervento finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, ha sequestrato, a confine con la provincia di Caserta, 1.800 chili di tabacchi lavorati esteri di

contrabbando, nascosti in un autocarro guidato da un cittadino italiano. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del 2^ Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli che hanno notato il mezzo compiere delle manovre sospette, alla vista dei militari.

L’ispezione del veicolo ha permesso di rinvenire il consistente quantitativo di sigarette confezionate in stecche, stipate in decine di involucri di cartone, pronte per essere immesse sul mercato. L’attività, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, si è conclusa con l’arresto in flagranza del responsabile ed il sequestro dell’autocarro e del carico. Gli introiti scaturenti dalla vendita dei tabacchi lavorati esteri avrebbero fruttato alla criminalità, secondo una stima degli investigatori, oltre 200 mila euro. vbo/gtr

