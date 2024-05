L’Associazione ASSOCANOTTIERI, con gli 11 sodalizi sportivi che la compongono, ha istituito a partire dal 2024 una borsa di studio a favore di giovani studenti atleti tesserati per una delle società ad essa affiliate che si siano distinti per meriti sia sportivi che scolastici.

La data presunta di assegnazione sarà ottobre 2024 e sarà appunto rivolta a studenti atleti che praticano discipline sia di squadra che individuali riconosciute dal CONI e che stiano frequentando la scuola di istruzione secondaria. L’iniziativa mira a coniugare la cultura dello sport con l’importanza dell’educazione scolastica rappresentando un modello all’interno del quale possa essere valorizzato il merito in ogni suo aspetto e dove la formazione di studenti e studentesse vada di pari passo con la crescita sportiva degli atleti.

“Si tratterà certamente di una buona opportunità per questi ragazzi e ragazze che potranno vedere valorizzato il proprio impegno sia sportivo che di studio”, ha affermato Pierangelo Fabris, Presidente dell’Assocanottieri. Il bando, con i criteri di accesso e le tempistiche di assegnazione, sarà pubblicato sul sito delle società affiliate.

Il modulo di presentazione della domanda potrà essere scaricato dal sito web o ritirato presso le segreterie delle associazioni di appartenenza.

