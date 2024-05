Biden: “Da Israele nuova proposta per il cessate fuoco a Gaza”

(Adnkronos) – Israele ha offerto una “nuova ampia” offerta di accordo di cessate il fuoco ad Hamas. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Joe Biden. L’accordo si compone di tre fasi e implica il “rientro a casa di tutti gli ostaggi, garantisce la sicurezza di Israele, crea un futuro migliore a Gaza senza Hamas al potere e pone le basi per una soluzione politica che garantisca un futuro migliore sia agli israeliani che ai palestinesi”, ha dichiarato Biden.”Israele – ha annunciato Biden – ha ora offerto una nuova proposta completa. È una tabella di marcia verso un cessate il fuoco duraturo e verso il rilascio di tutti gli ostaggi. Questa proposta è stata trasmessa dal Qatar ad Hamas”, ha dichiarato Biden.

“Ognuno dovrà fare la sua parte e noi faremo la nostra: questo è davvero un momento decisivo” sottolinea il presidente americano. “Israele ha fatto la sua proposta, Hamas dice che vuole il cessate il fuoco, questo accordo è un’opportunità per dimostrare che queste sono le loro vere intenzioni”.

“Questa nuova proposta prevede tre fasi: la prima fase durerebbe sei settimane. Includerebbe un cessate il fuoco totale e completo, il ritiro delle forze israeliane da tutte le aree popolate di Gaza, il rilascio di un certo numero di ostaggi, tra cui donne, anziani e feriti, in cambio del rilascio di centinaia di prigionieri palestinesi”, ha dichiarato Biden, sottolineando che gli ostaggi americani saranno tra quelli rilasciati in questa prima fase. I resti di alcuni ostaggi uccisi, inoltre, saranno restituiti alle loro famiglie, portando in una certa misura un contenimento al terribile dolore”.

“I civili palestinesi torneranno nelle loro case in tutte le aree di Gaza, compreso il nord, e gli aiuti umanitari aumenteranno con 600 camion che porteranno aiuti a Gaza ogni giorno. Durante la prima fase, della durata di sei settimane, Israele e Hamas “negozieranno gli accordi necessari per arrivare alla fase due, che è la cessazione permanente delle ostilità”, ha affermato Biden.

Il presidente ha poi riconosciuto che questo ulteriore ciclo di negoziati sarà difficile e spiega che la proposta sul tavolo consentirà di estendere la prima fase oltre le sei settimane a condizione che i negoziati tra Israele e Hamas continuino. Gli Stati Uniti, l’Egitto e il Qatar si adopereranno per garantire che i colloqui continuino fino al raggiungimento di un accordo, ha dichiarato Biden. Una volta definiti questi termini, potrà iniziare la fase due, che vedrà il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani ancora in vita, compresi i soldati maschi. Durante questa fase, inoltre, le forze israeliane si ritireranno da Gaza, ha dichiarato Biden. “Se Hamas manterrà i suoi impegni, il cessate il fuoco temporaneo diventerà permanente”, ha affermato Biden, citando il testo dell’accordo. “Infine, nella terza fase, inizierà un grande piano di ricostruzione di Gaza e i resti degli ultimi ostaggi uccisi saranno restituiti alle loro famiglie”, ha dichiarato Biden. “Questa è l’offerta che abbiamo sul tavolo”.