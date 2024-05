Infortunio sul lavoro, questa mattina alle 10 in via Naviglio a Casalmorano. Un 28enne a bordo di un escavatore, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato con il mezzo che è finito nel Naviglio. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto i medici del 118 e i vigili del fuoco. Per fortuna per il 28enne, trasportato in ospedale a Cremona, ferite lievi. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e i responsabili di Ats.

© Riproduzione riservata