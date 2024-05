Sfiorava il tutto esaurito l’Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino all’evento conclusivo di “Omaggio a Cremona”, rassegna promossa dall’Accademia Stauffer per condividere con la città l’esito positivo dei percorsi di studio intrapresi ogni anno dai giovani e talentuosi allievi provenienti da tutto il mondo, che convergono all’ombra del torrazzo perfezionandosi con Maestri illustri degli strumenti ad arco.

«Questa notevole adesione ci sprona a confermare e implementare i concerti aperti al pubblico» ha dichiarato il Presidente Alessandro Tantardini nei saluti iniziali, per poi lasciare spazio alla musica.

In apertura sulle note di Mozart gli allievi Jacobo Christensen Fabuel violino e Teresa Valenza viola, insieme al M° Antonio Meneses violoncello con Monica Cattarossi al pianoforte; poi la pagine di Franck eseguite da Kumi Shimizu violino II, Zoe Canestrelli viola e Matteo Fabi violoncello, insieme al M° Salvatore Accardo violino I e Maria Grazia Bellocchio al pianoforte. Una serata motivante e toccante per tutti gli artisti in scena.

Servizio di Federica Priori

