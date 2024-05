Roland Garros, Arnaldi agli ottavi: battuto Rublev in tre set

(Adnkronos) – Matteo Arnaldi conquista gli ottavi di finale del Roland Garros battendo il numero 6 del mondo, Andrei Rublev, in tre set. L’azzurro, n.35 Atp, ha superato il russo in due ore e 33 minuti di gioco con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-2, 6-4.

Nel singolare femminile, avanti Elisabetta Cocciaretto che vola agli ottavi. L’azzurra, n. 51 Wta, ha battuto in due set la russa Liudmila Samsonova, n. 17, in due set con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 40 minuti di gioco.