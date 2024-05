Un venerdì nero per i pendolari cremonesi che anche stamattina hanno avuto a che fare che con ennesimi ritardi dei convogli in direzione Milano. Il treno delle 7.55 è arrivato e partito dalla stazione di Cremona con 70 minuti di ritardo, causando ancora disagi a tutte le persone che dovevano recarsi nel capoluogo lombardo. Non è andata meglio al convoglio successivo, con 46 minuti di riardo. I ritardi sarebbero dovuti a delle presenze non autorizzate su dei tralicci in zona Lodi.

© Riproduzione riservata