Temporali intensi e pioggia fortissima anche domenica in tarda serata su Cremona: sembra davvero infinta l’ondata (quotidiana) di maltempo sulla città alle prese con una nuova perturbazione. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo per criticità gialla (ordinaria) per temporali. Verso le 17.45 è iniziato a piovere molto forte con tuoni e lampi nel cielo del 2 giugno cremonese.

