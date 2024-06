Area transennata dai Vigili del Fuoco quella sotto i portici di via Monteverdi, nei cosidetti portici del consorzio Agrario in pieno centro a Cremona. L’area risulta chiusa al transito ed è in forse anche la presenza, martedì, del consueto mercato di Campagna Amica di Coldiretti che si tiene proprio lì un giorno la settimana. L’intervento è stato da parte dei Vigili del Fuoco verso le 13 di domenica: si aspettano lunedì nuovi accertamenti e sopralluoghi sulla zona attualmente chiusa.

