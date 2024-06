I bambini della Scuola Materna San Giovanni di Castelvetro Piacentino hanno visitato la fattoria Apiflor di Pescarolo ed Uniti( Cremona). Nemmeno le condizioni atmosferiche avverse hanno fermato l’ entusiasmo e la voglia di scoprire dei bimbi che con le maestre, durante il tragitto sullo scuolabus fornito dal Comune di Castelvetro Piacentino, hanno intonato canzoni e recitato poesie. All’arrivo un laboratorio gustativo con l’assaggio di vari tipi di mieli prodotti in fattoria, come acacia, castagno, melata e tiglio. Poi si è passata alla spiegazione dell’alveare e della vita delle api, con l’Ape regina che governa l’alveare, con Fuco, suo marito e le api operaie. Successivamente alla descrizione fisica dell’insetto formato da 6 zampe che utilizza con specifici compiti come pulire, spazzare, raccogliere il polline, poi hanno osservato come avviene, appunto,il processo dell’impollinazione in primavera per la frutta e in modo particolare le fragole.

Poi in un laboratorio manipolativo, ogni bambino ha realizzato la propria candela fatta di cera che ha portato a casa insieme ad un piccolo barattolo di miele. Infine i bambini hanno salutato e accarezzato gli animali della fattoria come l’asina Stella che ci ha accompagnato durante tutto il giorno.

