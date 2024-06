La Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione con il Consorzio Informatica Territorio SPA e le Diocesi di Cremona e Crema, organizza mercoledì 12/06/24 dalle ore 18 alle ore 20 un webinar gratuito sul tema delle Comunità energetiche rinnovabili – CER.

Le CER consentono a imprese, pubbliche amministrazioni e privati cittadini di condividere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Le CER sono entità giuridiche costituite da membri come cittadini privati, aziende, enti pubblici locali o imprese che si uniscono volontariamente all’interno di un’area geografica specifica per condividere l’energia prodotta localmente da uno o più impianti di energia rinnovabile.

Lo strumento delle CER offre interessanti opportunità per le imprese quali tariffe incentivanti, contributi e può avere un forte impatto sul territorio con ricadute positive in ambito ambientale e sociale. In particolare, a partire dall’8 aprile 2024 sono state aperte le piattaforme per presentare le domande di ammissione agli incentivi previsti dal PNRR, che comprendono anche contributi in conto capitale fino al 40% per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e inseriti in configurazioni di Comunità energetiche rinnovabili (CER) ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Tra i relatori interverranno Cristian Papa del Consorzio.IT, Eugenio Bignardi per la Diocesi di Cremona. Il programma del webinar prevede un inquadramento sugli elementi costitutivi e peculiari delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), l’analisi del quadro normativo e regolatorio e la presentazione delle progettualità in corso promosse da Consorzio.IT e dalla Diocesi di Cremona, con l’illustrazione del corso Executive per Manager di CER, presso l’università Cattolica di Cremona.

© Riproduzione riservata