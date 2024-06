Diciannove straordinari talenti dell’archetto provenienti da tutto il mondo, di età compresa tra i 15 e i 26 anni. Sono i virtuosi ammessi alla fase finale del Concorso Città di Cremona, la prima edizione del premio internazionale di esecuzione violinistica promosso da Museo del Violino e Fondazione Arvedi Buschini che si terrà dal 3 al 9 giugno all’Auditorium Giovanni Arvedi.

A caratterizzare il Concorso Città di Cremona è la micidiale difficoltà del repertorio: i giovani musicisti si contenderanno la vittoria e il relativo primo premio da 40 mila euro nel corso di tre fasi estremamente selettive che prevedono una prima prova per violino solo, una seconda prova col pianoforte e la finalissima nella quale saranno accompagnati dalla Lithuanian Chamber Orchestra diretta dal presidente della giuria, Sergej Krylov. Nel corso della fase finale i concorrenti dovranno infatti spaziare dalle Sonate e Partite di Bach alle Sonate per violino solo di Ysaÿe e ai Capricci di Paganini, dalle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven, Schubert e Brahms ai capolavori del Novecento storico di Debussy, Ravel, Prokofiev, fino ai Concerti per violino di Mozart, Haydn e Mendelssohn e ai brani di spettacolare virtuosismo di Saint-Saëns e Pablo de Sarasate. La prova per violino solo prevede anche un pezzo commissionato appositamente al compositore Stefano Delle Donne, intitolato Inside, in cui gli esecutori dovranno anche cantare, oltre che suonare, una difficoltà in più che sta suscitando la curiosità di concorrenti e addetti ai lavori. I concorrenti rimasti in gara sono il frutto della severa selezione preliminare effettuata dalla giuria internazionale presieduta da Sergej Krylov e comprendente maestri del calibro di Pierre Amoyal, Ksenia Milas, Alessandro Quarta, Massimo Quarta, Oleksandr Semchuk, Kyoko Takezawa, Anna Tifu, Kirill Troussov.

Oltre alla competizione in sé, comunque nata per essere tra le più importanti a livello mondiale, sarà l’occasione per tutti gli appassionati per ascoltare dal vivo i capolavori del repertorio violinistico, visto che tutte le prove sono aperte al pubblico. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti.

PROVA VIOLINO SOLO

lunedì 03 giugno, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 19.00

martedì 04 giugno, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 19.00

PROVA CON PIANOFORTE

giovedì 06 giugno, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 19.00

venerdì 07 giugno, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 19.00

PROVE FINALISTI CON ORCHESTRA

sabato 08 giugno, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30

domenica 09 giugno, dalle 15.00 alle 20.00

Il calendario delle tre prove che scandiscono la fase finale è pubblicato sul sito del Museo del Violino (museodelviolino.org). Questi i nomi dei concorrenti ammessi alla fase finale: Yige Chen (Cina), Nurie Chung (Corea del Sud), Alexander Goldberg (USA-Italia), Yiwei Gu (Cina), Kokoro Imagawa (Giappone), Lorenz Karls (Svezia-Austria), Chih En Kuo (Taiwan), Sofia Manvati (Italia), Nao Mizukoshi (Giappone), Elias David Moncado (Germania), Hinano Ogihara (Giappone), Inga Rodina (Russia), Aoi Saito (Giappone), Daniel Savina (Italia), Yuki Serino (Italia-Giappone), Hannah Song (USA), Yuri Tanaka (Giappone), Shihan Wang (Cina), Shao heng

