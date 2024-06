Si terrà giovedì 6 giugno alle ore 17.30 all’Informagiovani del Comune di Cremona (via Palestro, 17 – Cremona) l’evento di lancio del podcast Universicast. Guida per sopravvivere alla Cremona universitaria prodotto nell’ambito del progetto “Ci sto!” presentato dal Comune di Cremona in collaborazione con le università, le scuole ed un’ampia rete di partner nell’ambito del bando “La Lombardia è dei Giovani 2023” promosso da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia.

Universicast è progettato e realizzato da un gruppo di universitari e universitarie della nostra città o che l’hanno scelta per il proprio percorso universitario. A partire da alcune primissime idee nate nell’ambito della Consulta Interuniversitaria, attraverso Universicast gli studenti raccontano diversi aspetti della loro vita: le esperienze universitarie a Cremona, in Italia o all’estero ma anche gli aspetti più legati ad altre sfere della quotidianità: cercare casa, servizi per gli universitari, musei e luoghi della cultura presenti sul territorio, eventi, consigli utili in cucina e tanto altro.

I primi episodi saranno lanciati giovedì 6 giugno 2024, tutti gli altri verranno pubblicati su Spotify all’interno del canale “Universicast” e sul portale www.cremonauniversity.it con cadenza quindicinale.

Il podcast ha l’obiettivo di promuovere il protagonismo dei giovani e la loro partecipazione attiva, favorendo lo sviluppo e l’acquisizione di competenze e stimolando una comunicazione peer to peer, attraverso modalità multimediali e linguaggi vicini ai giovani. Nella progettazione e realizzazione del podcast i ragazzi sono stati accompagnati e affiancati da Francesco Locane, podcaster e radiofonico con esperienza pluridecennale. Il professionista ha condiviso con loro sia momenti più di carattere formativo, sia momenti di stesura e registrazione dei contenuti.

L’evento sarà anche l’occasione per un momento di restituzione del progetto “Ci sto!”, ripercorrendo le azioni messe in campo tra le quali la costituzione delle Consulta Interuniversitaria, l’apertura dell’aula studio all’Informagiovani, l’attivazione di percorsi dedicati alla gestione dell’ansia, all’autostima, al supporto psicologico, al metodo di studio, l’organizzazione di manifestazioni e attività di orientamento (ad esempio Salone dello Studente Young, Job Weeks, consulenze personalizzate), di eventi dedicati all’incontro e dialogo tra giovani e mondo del lavoro (workshop e aperijob) e la realizzazione di iniziative di comunicazione per e con i giovani.

Partner e sostenitori del progetto. “Ci sto!” ha visto il Comune di Cremona capofila di un ampio e importante partenariato composto da: Ente Scuola Edile Cremonese – CPT, Liceo Scientifico Statale “Gaspare Aselli”, Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Cremona, Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Cremona, Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Cremona, Università degli Studi di Brescia – Sede di Cremona, Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali – Sede di Cremona, Consultorio UCIPEM Cremona Fondazione Onlus, Cosper Società Coopertiva Sociale Impresa Sociale, CRIT Cremona Information Technology Soc. Cons. A.R.L., Meraki Società Cooperativa Sociale.

Numerosi sono inoltre stati i sostenitori del progetto: CPS Cremona – Consulta Provinciale degli Studenti Ambito di Cremona, UST – Ufficio scolastico Territoriale, Azienda Sociale Cremonese, Apindustria Confimi Cremona, Associazione Industriali Cremona, Associazione Costruttori Ance Cremona, CNA – Associazione provinciale di Cremona, Confcooperative Cremona, oltre agli studenti dei cinque Atenei cremonesi che hanno contribuito alla costituzione della Consulta Interuniversitaria di Cremona.

