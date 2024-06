“Open Roads”, il cinema italiano nelle sale di New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A New York si è aperta “Open Roads: New Italian Cinema”, la rassegna organizzata tra maggio e giugno dal Lincoln Center con Cinecittà che apre le strade delle sale cinematografiche americane ai film italiani. Quest’anno sono 13 film in rassegna. Sette registi italiani hanno presentato le loro opere nella sala del Walter Reade Theater del Lincoln Center.

fsc/gtr

© Riproduzione riservata