È una delle attività offerte dal Centro diurno psichiatrico della Cooperativa Gruppo Gamma, con ragazzi dai 18 ai 30 anni che vengono a trascorrere la loro giornata qui nello spazio di via Redegatti a Cremona. Si tratta della sartoria sociale “Un filo pazzesco” dove i ragazzi apprendono i rudimenti del mestiere tra macchine da cucire, forbici e bottoni, ma dove possono anche giocare con la fantasia trasformando o riciclando i tessuti e i vestiti che vengono scartati dai negozi ‘Vesti e rivesti’ di Cremona, gestiti sempre dalla cooperativa e che qui trovano una nuova vita.

Un’attività che ha dimostrato di portare molti benefici ai ragazzi come ci ha raccontato Vanessa Corazza, responsabile della sartoria: “Ne sono fermamente convinta, ho visto ragazzi che non sapevano neanche tenere delle forbici in mano e dopo un paio di settimane muoversi con maestria sulle macchine da cucire. Ho visto ragazzi che non sapevano esternare la loro creatività, la loro fantasia prendere via via dimestichezza e iniziare a inventare, creare, tirar fuori qualcosa che non erano mai riusciti a esternare. Di solito sono molto trattenuti, invece decidere qualcosa, sulla fantasia, sui propri gusti secondo me può essere anche molto terapeutico”.

Vanessa da qui ha visto passare tanti ragazzi, ognuno con la propria storia: “ce ne sarebbero tante da raccontare, l’ultima, la più recente è quella di Dassam, un ragazzo che viene da noi da un paio di mesi. Un ragazzo giovanissimo, ha 17 anni. Quando è arrivato in laboratorio ha cucito in un pomeriggio un completo giacca e pantalone. Ci ha raccontato che suo padre nel Benin faceva il sarto e lui, rubando con gli occhi ha imparato e già a 8 anni cuciva. E’ un ragazzo molto silenzioso, un po’ per la lingua, un po’ per una questione di carattere e credo anche per il suo vissuto, ma quando ‘mette le mani in pasta’ è pura poesia” racconta Vanessa che sottolinea anche il rapporto speciale che si crea insieme ai ragazzi.

“Ti viene da fare il tifo per loro” dice con entusiasmo Vanessa “è banale, sarà trito e ritrito ma sono davvero più le cose che ricevo io in una mattinata qui rispetto a quelle che magari neanche insegno io”. In laboratorio si alternano oltre ai ragazzi del centro diurno anche studenti con l’alternanza scuola-lavoro, tirocinanti e giovani del servizio civile.

Nicoletta Tosato

