Sarà Franco Lavezzi, giovedì 6 giugno, alle 20:45, in Sala Puerari (via Ugolani Dati, 4) a concludere il ciclo di conferenze Singolarità geostoriche e pregi naturalistici di un luogo raro: il Bosco didattico della Provincia di Cremona, organizzato dal Museo di Storia Naturale in collaborazione con i Naturalisti Cremonesi. Il tema della serata sarà Interventi naturalistici nel Bosco didattico, come “costruire una casa” per la fauna.

Lo scopo dell’incontro è riportare l’attenzione sul Bosco didattico della Provincia di Cremona, sito nel comune di Castelleone, al margine della ex statale Milano-Cremona e inserito nella Stazione sperimentale per la conservazione della flora di pianura.

Con i suoi quasi 30 ettari di superficie il Bosco didattico, costituito dalla Provincia di Cremona e da Regione Lombardia, rappresenta un polo naturalistico di grandissimo pregio storico ed ambientale le cui peculiarità sono illustrate in questo ciclo di incontri da coloro che del bosco didattico sono stati i “padri fondatori”.

Anche questo incontro, come i precedenti, anticipa le domeniche di apertura al pubblico del Bosco didattico e ne promuove la fruizione, preparando la visita.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: tel. – 0372407768 – museo.storianaturale@comune.cremona.it.

© Riproduzione riservata