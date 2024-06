Migranti, Meloni “Dalla criminalità truffa sul decreto flussi”

ROMA (ITALPRESS) – “I flussi regolari di immigrati per ragioni di lavoro vengono utilizzati come canale ulteriore di immigrazione irregolare. Significa che, ragionevolmente, la criminalità organizzata si è infiltrata nella gestione delle domande e i “decreti flussi” sono stati utilizzati come meccanismo per consentire l’accesso in Italia, per una via formalmente legale e priva di rischi, a persone che non ne avrebbero avuto diritto, verosimilmente dietro pagamento di somme di denaro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video che riprende i temi di una sua informativa in Consiglio dei Ministri sull’immigrazione.

sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)