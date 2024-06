Roland Garros, Alcaraz l’avversario di Sinner in semifinale

(Adnkronos) – Sarà Carlos Alcaraz l’avversario del neo numero uno del mondo Jannik Sinner in semifinale al Roland Garros 2024, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. Il 21enne spagnolo, numero 3 del mondo e terza testa di serie, supera il 25enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 9 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-3), 6-4 dopo due ore e 14 minuti.