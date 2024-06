2023 da record per il turismo italiano

ROMA (ITALPRESS) – 2023 da record per il turismo in Italia, con numeri superiori all’era pre-Covid. Secondo i dati forniti da Istat e ministero del Turismo, sono stati oltre 134 milioni gli arrivi e 451 milioni le presenze negli esercizi ricettivi del Paese. Tra il 2019 e il 2023 gli arrivi nelle strutture ricettive italiane sono cresciuti di 3 milioni, le presenze turistiche di 14,5 milioni. Sono circa 16 milioni gli arrivi in più rispetto al 2022 e oltre 39 milioni le presenze aggiuntive.

