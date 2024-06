Torna, come da tradizione, il confronto in Piazza tra i candidati sindaco di Cremona organizzato da Cremona1.

Sotto il Torrazzo, Maria Vittoria Ceraso, Angelo Frigoli, Ferruccio Giovetti, Alessandro Portesani, Paola Tacchini e Andrea Virgilio si ritroveranno sul palco per illustrare progetti e idee per il futuro della città.

Un appuntamento che è diventato ormai una tradizione per l’emittente cremonese che da dieci anni offre agli elettori l’opportunità di entrare in contatto diretto con i candidati pronti a sfidarsi per guidare il Comune di Cremona. L’accesso a Piazza del Comune sarà libero con 200 posti a sedere, e naturalmente tutti sono invitati a partecipare.

Il confronto pubblico sarà moderato dal direttore Lucio Dall’Angelo e da Giovanni Palisto che inviteranno i sei candidati sindaco di Cremona a esporre i loro programmi davanti ai cittadini che sabato e domenica si recheranno alle urne per scegliere il prossimo sindaco.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Cremona1 – Canale 19 e in streaming su cremona1.it dalle ore 21.

A QUESTO LINK TUTTE LE INFORMAZIONI SUI COMUNI AL VOTO

© Riproduzione riservata