Stando al Corriere della Sera, l’imprenditrice digitale cremonese Chiara Ferragni avrebbe deciso di affidare alla madre, la scrittrice Marina di Guardo, molte responsabilità gestionali, soprattutto a livello finanziario, per gestire la holding Sisterhood ed evitare problemi futuri. Questo anche per uscire dalla crisi in cui è sprofondata da è scoppiato il Pandoro Gate e il conseguente allontanamento dei brand che la sostenevano. Marina Di Guardo avrebbe ricevuto diverse deleghe dalla figlia, diventando una sorta di direttore della holding Sisterhood, che fa capo proprio a Ferragni. Non si sa Fabio Maria D’Amato sia ancora in azienda o se la mamma Marina sia pronta a sostituirlo.

