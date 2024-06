Confronto proficuo e costruttivo quello tra il candidato sindaco Ferruccio Giovetti “Lista Giovetti sicurezza e buonsenso per Cremona”, il candidato consigliere Paolo Marcenaro con il vertice di Confcommercio rappresentato da Andrea Badioni, Marco Stanga, Roberto Scaramuzza, Chicca Galli e Michela Bettinelli. Sul tavolo, il rilancio del commercio di Cremona, con particolare attenzione al centro cittadino, senza dimenticare le periferie.

Tutti i presenti sono stati concordi sul dato oggettivo che gli eventi di Cremona Fiere devono essere il volano per ravviare il cuore della città e riuscire ad attirare turisti per un intero week end e non mordi e fuggi. Altro argomento trattato: il bando commercio 4.0, punto del programma in cui si prevede 1 milione di euro all’anno per 4 anni per incentivare gli imprenditori.

“Il dialogo è la base per costruire rapporti proficui e per questo il nostro programma prevede di intavolare confronti con referenti di diverse categorie merceologiche, per far tornare in città negozi che possano far rivivere le vie del centro cittadino. Cremona può tornare a splendere come in passato, non ci stancheremo di attuare questo obiettivo”, sottolinea Giovetti.

