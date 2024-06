Maria Vittoria Ceraso mi ha coinvolto in questa bellissima esperienza elettorale chiedendomi di far parte della sua squadra per arricchire il programma della civica “Oggi per Domani” con la mia esperienza maturata in oltre 40 anni di servizio presso il Comune di Cremona dove ho sempre lavorato nel settore che si dedica alle Politiche del Personale. Lavorare nella pubblica amministrazione si è rivelata per me nel tempo una scelta ambiziosa e gratificante perché essere un dipendente pubblico significa svolgere un ruolo cruciale nella gestione e nel funzionamento dei servizi che impattano direttamente sul benessere dei cittadini, ma anche contribuire attivamente alla ricerca delle soluzioni migliori rendendo il lavoro non solo una scelta professionale, ma anche un impegno civico e sociale. La parte politica senza una struttura competente, motivata e collaborativa non potrebbe realizzare alcuno degli obiettivi del suo programma e per questo è indispensabile dare valore al lavoro dei dipendenti pubblici mettendoli in condizioni di svolgere al meglio il loro compito attraverso anche un piano delle assunzioni che rinforzi alcuni comparti strategici come ad esempio gli uffici tecnici. Ma se quando entrata a “Palazzo” per assumere servizio erano gli anni in cui la partecipazione ai concorsi pubblici era massiccia, si “sgomitava” per avere il fatidico “posto fisso” e l’età media di partecipazione era tra i 20 ed i 30 anni ora, purtroppo, i dati riguardanti l’età media di partecipazione ai concorsi pubblici non sono confortanti così come i numeri che permettono di stilare solo graduatorie molto ridotte. Questo perché lavorare oggi in un ente pubblico è poco attrattivo e considerato come un ripiego soprattutto dai giovani ed è per questo che nel programma abbiamo voluto inserire un capitolo intitolato “Rafforzare il legame di fiducia tra giovani e pubblica amministrazione” individuando alcune proposte che possano avvicinare le nuove generazioni al nostro Comune. Attraverso l’esperienza del servizio civile ad esempio è possibile far conoscere ai giovani come funziona la macchina amministrativa tanto più che non tutti sanno che una recente legge ha voluto riconoscere l’esperienza maturata da questi ragazzi prevedendo una riserva del 15% nei concorsi pubblici per chi ha completato il Servizio con esito positivo. E’ necessario poi organizzare campagne informative workshop, webinar o incontri nelle scuole per spiegare i vantaggi e le prospettive del lavoro nel settore pubblico, creare spazi di confronto tra giovani ed amministratori coinvolgendoli nelle progettazioni inerenti le politiche giovanili, stabilire partnership con le scuole superiori e le università per promuovere i concorsi pubblici organizzando anche stage o tirocini curriculari. Solo così potremo far fronte ai tanti pensionamenti e contribuire a migliorare i servizi pubblici inserendo risorse giovani per un’amministrazione sempre più al passo con i tempi.

© Riproduzione riservata