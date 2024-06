E’ stato presentato nel pomeriggio di giovedì Universicast, il podcast pensato e voluto dalla consulta interuniversitaria per raccontare la vita nel mondo dell’università cremonese. Una vera e propria guida per sopravvivere alla Cremona universitaria, realizzato nell’ambito del progetto “Ci sto!”.

Attraverso questo strumento, gli studenti raccontano diversi aspetti della loro vita: le esperienze universitarie a Cremona, in Italia o all’estero ma anche cose più legate alla quotidianità, come cercare casa, i servizi per gli universitari, musei e luoghi della cultura presenti sul territorio, eventi, consigli utili in cucina e tanto altro.

Dopo il lancio dei primi episodi, gli altri verranno pubblicati su Spotify all’interno del canale “Universicast” e sul portale www.cremonauniversity.it con cadenza quindicinale.

Il podcast ha l’obiettivo di promuovere il protagonismo dei giovani e la loro partecipazione attiva, favorendo lo sviluppo e l’acquisizione di competenze e stimolando una comunicazione peer to peer, attraverso modalità multimediali e linguaggi vicini ai giovani.

Nella progettazione e realizzazione del podcast i ragazzi sono stati accompagnati e affiancati da Francesco Locane, podcaster e radiofonico con esperienza pluridecennale, che durante la presentazione si è collegato in streaming. Il professionista ha condiviso con gli studenti sia momenti più di carattere formativo, sia momenti di stesura e registrazione dei contenuti.

