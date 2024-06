A Gadesco Pieve Delmona, dove per la prima volta dopo anni erano tre le liste in gara, Chiara Uggeri è il nuovo sindaco con il 39% dei voti, pari a 365 in valore assoluto, contro i 342 (36.54%) di Alessandro Barbotta e i 229 (24.47%) di Sonny Ciliberto. Scarti evidentimenti minimi, per un comune suddiviso i 8 frazioni, molto parcellizzato e che è alla ricerca di una nuova identità comunitaria.

“Sono molto contenta ed emozionata”, le sue prime parole a metà pomeriggio quando è ancora al seggio di Cà de Mari. “E stato un pomeriggio intenso, questo è un inizio, non un traguardo, ce la metteremo tutta. Come più volte ho ribadito cercherò di essere il sindaco di tutti e con me lo faranno i miei consiglieri”. E a proposito del nuovo consiglio comunale: “Avendo presentato una lista con tutti e 10 i nomi possibili, putroppo tre candidati non potranno entrare in consiglio. Ma le qualità di tutti sono elevate e farò il possibile affinchè abbiano tutti la possibilità di lavorare insieme alla squadra”.

“La stessa disponibilità – conclude Uggeri – che vogliamo offrire anche alle altre due formazioni”. gbiagi

