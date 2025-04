Mentre proseguono i lavori di messa in sicurezza del ponte sul Po, nella sponda Piacentina, si continua a parlare del cantiere che dovrà essere avviato con l’appalto da sei milioni di euro, per la ristrutturazione dell’infrastruttura: a questo proposito, lunedì mattina è previsto un vertice in prefettura, alla presenza delle istituzioni cremonesi e piacentine.

“Ascolteremo quello che ci dicono i tecnici” commenta il prefetto, Antonio Giannelli. “Le questioni di sicurezza dovranno essere valutata da chi ha competenze tecniche, ma si dovrà senza dubbio discutere della viabilità”.

Per il prefetto, infatti, “non si può immaginare che per mesi le forze di polizia possano realizzare degli effettivi checkpoint. Per cui credo che l’installazione di dissuasori fissi dovrà essere l’elemento centrale ai fini di una esatta e completa applicazione delle ordinanze dell’Anas. Sicuramente ne discuteremo per capire quale sarà la soluzione migliore, sempre nell’ottica del principio di massima precauzione” conclude Giannelli. lb

