“Posso chiederlo al futuro sindaco di Cremona”; “Se potessi parlare con il prossimo sindaco”. Una richiesta che ci siamo sentiti fare tante volte, una domanda più che legittima. Ce la siamo sentita fare spesso, in redazione, in queste settimane. Così, quando mancano pochi giorni al ballottaggio – domenica 23 e lunedì 24 giugno – abbiamo deciso di mettervi a disposizione un canale Whatsapp per porre una domanda al futuro sindaco della Città.

“Chiedilo al futuro sindaco” è lo spazio che la Redazione di CremonaOggi ha pensato per creare un link tra cittadini e candidati. Cliccando sul banner che trovate in fondo ad ogni articolo, in Home page sotto la testata e sulle newsletter o digitando il numero 3386010112, entrate nella nostra chat e potete mandare una domanda. La redazione raggrupperà poi per temi le vostre sollecitazioni e le sottoporrà ad entrambi i candidati: Alessandro Portesani e Andrea Virgilio risponderanno e noi pubblicheremo le loro risposte. Aspettiamo i vostri messaggi!

