Empatia e professionalità, ecco come gestire uno studio medico

MILANO (ITALPRESS) – Da una parte i medici, dall’altra i pazienti. Al centro, tanta empatia, accoglienza, organizzazione e tanti obblighi burocratici. La gestione efficiente di uno studio medico concorre in modo decisivo a determinare la qualità della prestazione sanitaria, una cornice di professionalità e calore che ha un grande impatto sulla percezione del paziente e sul suo vissuto. Sono questi alcuni dei temi trattati da Elisabetta Rusconi, grande esperta nella gestione di studi medici, intervistata da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress: “Un ambiente positivo, dove malgrado le problematiche si cerca di creare serenità, è sicuramente vincente e dà la spinta per lavorare meglio – ha esordito – Col paziente si crea un rapporto di rispetto innanzitutto, di conoscenza: devono affidarsi alla mia figura e spesso questo rapporto può perdurare nel tempo, diventando un rapporto di amicizia”.

