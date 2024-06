In una nota, la Fiab di Cremona (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) fa sapere che “non prenderà alcuna posizione pubblica in favore di un candidato”, di essere “un movimento apartitico aperto al confronto con tutti i rappresentanti della politica” e di mettere le proprie iniziative (presenza nelle scuole, diffusione di guide, campagne di sensibilizzazione ed educazione al rispetto delle regole, convegni, dibattiti e corsi di formazione rivolti sia a privati che a tecnici…) “a disposizione della città, indipendentemente dal colore politico degli amministratori e dei cittadini”.

Fiab rimarca però l’importanza della “mobilità sostenibile” che “significa migliore qualità della vita per tutti: minor inquinamento dell’aria ed acustico, minor consumo di suolo, risparmio energetico e di tempo, vivibilità degli spazi urbani e anche salute migliore perché la promozione di una mobilità attiva, in bicicletta o a piedi, favorisce il benessere dei cittadini di ogni età. Una città amica della bicicletta è accogliente per tutti: sicura per i pedoni e per i ciclisti, vivibile, sensibile alle esigenze dei bambini, degli anziani, dei disabili.

“Pensiamo”, si legge nella nota, “che la direzione giusta per un’Amministrazione pubblica sia quella di concentrare gli sforzi verso una mobilità prevalentemente pubblica (TPL, bicicletta, a piedi) limitando al massimo l’uso del mezzo privato”.

