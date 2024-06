Una modesta ripresa dell’inflazione per il mese di maggio, che conferma la tendenza già vista anche in aprile: questo quanto emerge dal report mensile dell’Ufficio Statistica del Comune di Cremona riguardante l’indice dell’andamento dei prezzi al consumo del mese di maggio 2024 in città.

A trascinare l’indice verso l’alto, vi sono in primi alcuni prodotti aliumentari: oli e grassi fanno registrare una variazione tendenziale (ossia rispetto all’anno prima) del +23,6%, la frutta +8,7%, la verdura +1,9% e le bevande +1%.

Guardando ai costi dell’abitazione, risulta in crescita il costo dell’acqua, che è incrementato del 18,4% rispetto al 2023, mentre si assiste ad un calo per l’energia elettrica (-26,9%) e per il gas (-20,6%).

Nel comparto dei trasporti, l’indice tendenziale complessivo è +2,3%, ma con un picco per quanto riguarda i trasporti su rotaia (+10,8%); viceversa, il trasporto aereo cala vistosamente (-10,7%): una buona notizia per chi sta per prenotare una vacanza.

© Riproduzione riservata