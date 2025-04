Sabato 12 aprile si terrà la tappa cremonese della mobilitazione regionale sulla sanità promossa dal Pd. La manifestazione avrà inizio alle ore 9, davanti all’Ospedale di Cremona.

“Mentre in Consiglio regionale inizia la discussione sulla nostra proposta di legge di iniziativa popolare per ricostruire la sanità lombarda dalle fondamenta e per sostenere il lavoro di medici, infermieri e professionisti, dopo la seconda conferenza regionale per il diritto alla salute, non vogliamo fermarci. Scendiamo in piazza.” spiega Silvia Roggiani, segretaria di Pd lombardo.

“La privatizzazione dei servizi, senza guida pubblica, non potrà che penalizzare sempre più il territorio cedendo terreno in tema sia di medicina di base sia di servizi prossimi ai cittadini” commenta Roggiani sulla questione della sanità privata.

“Noi invece crediamo nel fatto che la salute non sia un lusso ma un diritto, che la sanità privata possa rappresentare una risorsa quando collabora con il pubblico, proprio perché se guidata dal pubblico metterà al centro il diritto dei cittadini a curarsi. Solo così si può rendere l’accesso alla cura universale ed efficiente: in questo crediamo, per questo ci battiamo, a questo serve la nostra proposta di legge regionale per una sanità migliore.”

