Nasce in seno alla Società dei Militi il gruppo di Amici del Teatro Ponchielli e dell’Opera “L’Aurea Cetra”. Venerdì sera, un nutrito gruppo giovani ha partecipato alla Prima dell’Orfeo di Monteverdi che ha aperto la 41esima edizione del Festival dedicato al grande compositore cremonese. Il nuovo gruppo di amici del teatro parteciperà a concerti, spettacoli, opere e ha intenzione di organizzare incontri di approfondimento e divulgazione per sostenere il teatro nella promozione delle sue iniziative soprattutto tra i giovani. “È sicuramente un’ottima occasione per avvicinare i giovani al mondo dell’opera lirica e della musica – commenta il portavoce de L’Aura Cetra, Francesco Paolo Truglia –, dimostrando che non si tratta di un mondo per soli ‘specialisti’. L’opera e la musica in generale infatti ci insegnano ad ascoltare e ascoltarci. Questo avviene attraverso le note dei maestri che ci mostrano il loro modo di vedere il mondo e dunque offrendoci uno sguardo in più, arricchente e mai fuori dal tempo”..

“Felici di dare una casa ai tanti giovani amanti del teatro e dell’opera che spesso non trovano luoghi per esprimere le loro passioni. Il teatro, l’opera e la musica sono forme d’arte da tutelare perché raccontano un passato di Bellezza e di orgoglio che deve ispirare la nostra azione nel presente», così dichiara il Presidente della Società dei Militi, Giulio Solzi Gaboardi. «Bellissimo vedere tanti giovani frequentare il nostro Teatro, il Teatro dei cremonesi – commenta il sovrintendente del Teatro Ponchielli, Andrea Cigni – ed altrettanto bello e prezioso che nascano gruppi di appassionati supporters di questa importante e riconosciuta istituzione culturale. Il Teatro si nutre anche dell’amore che le persone gli dedicano ogni giorno”.

© Riproduzione riservata